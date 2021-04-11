حساب المواطن بدأ منذ قليل في إيداع الدفعة الجديدة الدفعة رقم 41 لشهر أبريل 2021 وذلك في حسابات المستفيدين على أن تستغرق عملية الإيداع في حسابات المستفيدين حتى نهاية اليوم الأحد الموافق 11 أبريل 2021، وقد تأخر موعد صرف الدفعة 41 من حساب المواطن عن الموعد المحدد المتبع كل شهر وهو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي بسبب تزامن اليوم العاشر من الشهر الميلادي مع إجازة أسبوعية وهو يوم أمس السبت.

حساب المواطن استعلام برقم الهوية وخطوات تقديم اعتراض مالي من خلال الدفعات

هناك مجموعة من الشروط التي يجب ان تكون متوافره فيمن يستحق الحصول على الدعم المنصرف من البرنامج وتنقسم تلك الشروط إلى شروط الأهلية وشروط الاستحقاق ويمكن التعرف على هذه الشروط من خلال ما يلي:-

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ويمكن الاستعلام برقم الهوية عن الدخول على الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن ثم الضغط على حالة الأهلية ثم كتابة رقم الهوية والانتظار حتى يتم عرض الحالة وفي حالة ما إذا صدرت نتيجة الأهلية بعدم الأحقية فيمكن تقديم اعتراض بعد معرفة السبب من عدم تحقق شرط الأهلية وذلك في غضون ثلاثة أشهر من صدور نتيجة الأهلية بعدم الأحقية وذلك كما يلي:-

كيفية تقديم اعتراض مالي من خلال الدفعات:-

في حالة ما إذا تم صرف مبلغ معين لك من قبل البرنامج، وإذا كان ذلك المبلغ المنصرف أقل مما كنت تتوقعه فيمكن تقديم اعتراض مالي من خلال الدفعات وذلك وفقاً لما أعلنه البرنامج على حسابة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:-

ويعد برنامج حساب المواطن من أهم برامج الدعم حالياً بالنسبة للفرد المستقل والأسرة السعودية بسبب تزايد الأعباء المالية نتيجة للظروف الاقتصادية التي فرضتها سياسة الإصلاح الاقتصادي في المملكة بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).