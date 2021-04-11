حساب راتب التقاعد العسكري والمدني عبر حاسبة التقاعد

حساب راتب التقاعد يتمكن منه المدني والعسكري من خلال الحاسبة التي وفرتها المؤسسة العامة للتقاعد من خلال موقعها وهو الحق المكفول لكل من وصل سن المعاش ويستحق الحصول على راتب يتعايش منه بعد سنوات العمل والخدمة التي قدمها للدولة، وسوف نتعرف على ماهية الحاسبة وكيفية استخدامها ببعض الخطوات البسيطة.

حساب راتب التقاعد

يتمكن المتقاعد أن يقوم بحساب راتبه الذي يحصل عليه بعد التقاعد سواء كان مبكر أو على حسب المدة القانونية التي قضاها في العمل والتي تعرف بقضاء عدد معين من السنوات تصل غلى ما يقرب من 20 عام.

يتم الدخول على موقع المؤسسة العامة للتقاعد الإلكتروني

يتم الدخول على حاسبة التقاعد وكتابة البيانات المطلوبة ومنها:

اختيار التقاعد عسكري أو مدني.

كتابة الراتب الشهري، واختيار نوع المتقاعد.

تحديد سبب الحصول على المعاش سواء الاستقالة أو بلوغ السن القانوني

تحديد عدد سنوات العمل والضغط على حساب.

المؤسسة العامة للتقاعد وقوانين التقاعد العامة

تم وضع القواعد المنظمة لقانون التقاعد العام في المملكة لكافة الحالات سواء منها التقاعد نتيجة لبلوغ سن التقاعد أو التقاعد المبكر بسبب ظروف المرض أو العجز أو الحوادث أو غيرها من الأسباب، أو بلوغ الحد من سنوات العمل التي يمكن معها التقاعد المبكر والحصول على المعاش كاملاً.