بوابة “العمل عن بُعد” السعودية تعلن عن توفر 260 وظيفة…

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن توافر عدد 260 وظيفة شاغرة للرجال والنساء بالمملكة العربية السعودية والوظائف متاحة أمام حملة كافة المؤهلات، وقد أعلنت الوزارة عن هذه الوظائف من خلال بوابة “العمل عن بُعد” وكذلك أعلنت عن كافة الشروط والمزايا للباحثين عن عمل وأيضاً خطوات التسجيل فى بوابة “العمل عن بُعد”.

كما أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية بأنه يمكن التسجيل للباحثين عن عمل عن بُعد وأيضا الاطلاع على الوظائف المختلفة والشاغرة والتقديم عليها من خلال رابط منصة العمل عن بُعد من هنا.

شروط الوظائف الشاغرة فى بوابة العمل عن بعد

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أن يكون المتقدم للعمل سعودي الجنسية من الرجال أو النساء. أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة. أن يجيد المتقدم للوظائف استخدام الأجهزة التقنية الحديثة. أن يمتلك المتقدم للوظائف حساب أبشر وأن يكون مُفعل.

كما أعلنت الوزارة عن مزايا للباحثين عن عمل عن بُعد، ومن هذه المميزات زيادة فرص العمل وتنوعها، وأيضاً توفير تكلفة المواصلات والتنقل بين العمل والمنزل، وجود مرونة فى زمان ومكان العمل.

كما وضحت الوزارة بأن هناك مزايا للباحثين عن عمل عن بُعد من ذوي الاحتياجات الخاصة منها دمج العاملين ذوي الإعاقة فى سوق العمل، وخلق فرص عمل مناسبة لهم، وتخفيف عناء التنقل للعمل بشكل يومي.

خطوات التسجيل للباحثين عن العمل عن بُعد