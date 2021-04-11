خطوات الحجز في المستشفى العسكري بجدة ورقم الاستعلامات

المستشفى العسكري بجدة أحد المستشفيات المميزة بالمملكة العربية السعودية، التي تقوم بعلاج الأفراد العسكريين والأسر التابعة له وتحتوي المستشفى على عدد من مراكز العلاج المميزة ومستوصفات طبية متخصصة، ويعتبر رقم التواصل معها من الأمور الهامة التي يهتم بها جميع المرضى لتلقي الرعاية الصحية المناسبة لهم والحجز والاستفسار عن جميع المواعيد بها.

الرقم الخاص بالمستشفى العسكري في جدة

حيث من خلال ذلك الرقم يمكن أن تستعلم منه عن جميع المواعيد الخاصة بالحجز فيها، وتعرف على كافة الأمور الخاصة بالرعاية الصحية التي يمكن أن تتلقاها بداخل تلك المستشفى ، وذلك عن طريق التالي.

رقم المستشفى 966122328888 ، كما يمكن أن تتواصل عبر الرابط الإلكتروني. وتلك المستشفى تم تأسيسها عام 1982 م، ويوجد بها 5 مستوصفات و420 سرير. ويعرف اسمها باسم مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة، وهي تقع على الساحل الغربي للبحر الأحمر. ويوجد بالمستشفى عدد كبير من الخدمات الطبية سواء كانت أولية أو ثانوية أو ثالثية لاستقبال جميع حالات الأفراد التابعين للقوات المسلحة وعائلاتهم.

تسجيل الدخول وحجز موعد بالمستشفى العسكري بمدينة جدة

حيث توجد أكثر من طريقة يمكن أن تحجز بها موعد في تلك المستشفى، كما يمكن أن تقوم بتسجيل دخولك للحصول على موعد فيها من خلال الخطوات التالية.

يمكن أن تسجل الدخول للمستشفى بعدد من الطرق اليسيرة ، من خلال كتابة الاسم الخاص بالمستخدم، ورمز المرور عبر الموقع الإلكتروني للمستشفي العسكري.

عند عدم وجود حساب لك على موقع المستشفى ، يمكن أن تنشأ حساب جديد خاص بك على صفحته الرسمية.

قم بإدخال الرقم الطبي الخاص بك، وحدد نوع البطاقة ورقمها ورقم جوالك وأدخل اسم المستخدم ورمز المرور وأكد على جميع البيانات.

حجز موعد في مستشفي القوات المسلحة

من خلال الفيديو التالي تستطيع الحجز بسهولة وفي خطوات بسيطة سيتم شرح الخطوات لتستطيع الحجز من مكان ولا داعي للذهاب إلى مقر المستشفي:

ويستطيع الشخص العسكري حجز موعد عن طريق اتصاله برقم المستشفى 966122328888 ، أو عن طريق التسجيل على عنوان البريد الإلكتروني التابع له mailto:[email protected]