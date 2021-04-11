إيداع الدفعة 41 شهر إبريل من حساب المواطن والحاسبة التقديرية

يفصلنا عن لحظة إيداع دعم الدفعة 41 شهر إبريل في الحسابات البنكية للأشخاص المستفيدين ساعات قليلة، فقد أوشك برنامج حساب المواطن الإعلان عن إيداع المبلغ المستحق في تمام الساعة 12 بتوقيت المملكة العربية السعودية في يوم الأحد، وقد تم تغيير موعد صرف الدعم باعتبار أن يوم الصرف يوافق السبت الموافق 10 من شهر إبريل إجازة رسمية لذلك تم الإعلان عن الصرف في اليوم الموافق الأحد، ولن يتم الحصول على الدعم إلا للأشخاص الذين لهم نتائج أهلية للدفعة 41، ومن خلال موقعنا نجوم مصرية نعرض لكل متابعينا خطوات الحصول على الدعم وكيفية حساب القيمة المستحقة.

إيداع الدفعة 41 شهر إبريل من حساب المواطن:

ينتظر العديد من الأشخاص المستفيدين من برنامج حساب المواطن صرف دعم شهر إبريل، فقد تسائل المستفيدين حول هل في زيادة أم نقص في دعم الدفعة 41 شهر أبريل، فقد أكد البرنامج أنه ليس هناك أي زيادة أو نقص في الدعم الخاص بالدفعة، وأكد على ضرورة تحديث البيانات للأشخاص المستفيدين للتمكن من الصرف بدون مواجهة أي مشاكل.

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حساب قيمة الدعم عبر الحاسبة التقديرية:

يتم حساب قيمة الدعم من خلال الدخول على أيقونة الحاسبة التقديرية بعد الدخول على رابط الصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن، ويتم حساب قيمة الدعم من خلال اتباع الخطوات التي نوضحها لكافة متابعينا من خلال هذا المقال:

الدخول على الرابط الرسمي حساب المواطن

اختيار أيقونة تسجيل الدخول

كتابة اسم المستخدم

كتابة كلمة المرور بشكل صحيح

اختيار أيقونة الحاسبة التقديرية

كتابة مبلغ الدعم

ثم الضغط على أيقونة عرض

تقديم طلبات الاعتراض:

يبدأ تقديم طلبات الاعتراض من قبل الأشخاص المستفيدين بعد الإيداع بخمس أيام، علماً بأن البرنامج أوضح أنه من حق الأشخاص تقديم طلبات الاعتراض في حالة أن دعم الدفعة الخاصة بهم يساوي صفر، حيث يتمكن الشخص المستفيد من نقديم طلبات الاعتراض من خلال اتباع بعض الخطوات التي تتيح إمكانية تقديم طلب الاعتراض: