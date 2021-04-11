موعد صرف الدفعة 41 من حساب المواطن وشروط الحصول عليها بالمملكة

ينتظر الكثير موعد صرف حساب المواطن للدفعة 41، حيث تم تأجيلها، بسبب وجود عطلة أسبوعية فيبحث العديد من المستفيدين منها، على موعد صرفها بالمملكة في شهر شعبان عام ١٤٤٢ هجرياً، ويختلف موعد صرفها من شهر إلى شهر أخر، بسبب وجود بعض العطلات الرسمية، ولكن تصرف بشكل دوري ومستمر للجميع، لرفع مستوى المعيشة لهم في السعودية، ويتم تحديد المستفيد منها بعد توافق الشروط والأحكام المطلوبة، وسوف يتم صرفها يوم 11 من شهر إبريل لعام 2021 ميلادي في السعودية.

أهم شروط منح حساب المواطن في السعودية

يحتاج برنامج حساب المواطن على تطبيق كافة الشروط والاحكام اللازمة للموافقة على صرف الدعم بالمملكة العربية السعودية

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يجب أن يكون المسجل في برنامج حساب المواطن سعودي الجنسية ويمتلك الهوية الوطنية.

كذلك يدخل في دعم حساب المواطن الابن أو إبنة الجنسية الغير سعودية وزوج أو زوجة إمرأة غير سعودية .

يفضل منح حاملي بطاقة التنقل دعم حساب المواطن.

يلتزم المستفيد من دعم حساب المواطن بشكل مستمر لمدة عام .

يجب أن يكون المستفيدين قد سجلوا البيانات المطلوبة

يعتمد حساب المواطن على نتائج الأهلية وهي دخل الأسرة وعدد أفرادها وسن الذين ليس لهم دخل ثابت

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 41