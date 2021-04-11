موعد صرف حساب المواطن دفعة 41 وكيفية تحديث الحساب

قام برنامج حساب المواطن بتحديد موعد صرف المنحة للدفعة الجديدة 41 بشهر أبريل الجاري، على أن يكون الموعد يوافق العاشر من أبريل 2021، ويمكن أيضًا تقديم الموعد ليوم واحد قبله أو بعد في حالة صادف موعد الصرف يوم إجازة رسمية، وقد أودع البرنامج للدعم الخاص بالدفعة الأربعين لشهر مارس 1.9 مليار ريـال للمستحقين، وبلغ عدد المستفيدين بهذه الدفعة 10.5 مليون مستحق.

موعد صرف حساب المواطن لشهر شعبان 1442

كما ذكرنا موعد الصرف حسب الشهر الميلادي باليوم العاشر من الشهر، ولكن أحيانًا ما يتم تقديم أو تأخير ميعاد الصرف في حالة صادف يوم إجازة رسمية أو عطلة أسبوعية، فيتم صرف الدعم يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر أبريل 2021، ويوافق التاسع والعشرين من شعبان 1442.

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طريقة تحديث حساب المواطن

حاليًا يقوم المستفيدين بتحديث حساب المواطن للاستعداد لصرف الدفعة الواحد والأربعين من الدعم النقدي في المملكة السعودية، ويكون التحديث على النحو الآتي:

تسجيل الدخول للموقع الرئيسي لحساب المواطن على توتير.

كتابة كلمة المرور.

النقر على “التفاصيل”.

اختيار “تحديث البيانات”.

إضافة الحديث من البيانات الخاصة بك التي تود إضافتها.

انقر على “تحديث البيانات”.

وخلال تصريحات جديدة أكد البرنامج الخاص بحساب المواطن أنه لا يتواجد تاريخ معين لفتح التسجيل بحساب المواطن مرة أخرى، كما أن ضوابط البرنامج يتم مراجعتها بشكل دوري، وهذه التصريحات تأتي بعد عدة تعديلات أجراها الحساب حول عدد محدد من ضوابط جديدة تشمل الفرد المستقل.