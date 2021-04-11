موعد صرف حساب المواطن شعبان 1442 وشروط الحصول عليه

يبحث المواطنون السعوديون من هم مستحقي المنحة حساب المواطن عن موعد صرف حساب المواطن شعبان 1442، الذي يعد برنامج خاص بدعم فئات كثيرة من شعب السعودية، ولكن للحصول على دعم هذا الحساب فهناك عدة شروط يجب توافرها في المستفيد فهي لأزمة لقبوله بالمنحة، بالإضافة إلى كثرة البحث عن موعد نزول حساب المواطن لشهر أبريل 1442، وذلك ما أوضحه خلال مقالنا.

موعد صرف حساب المواطن شعبان 1442

يُصرف حساب المواطن طبقًا للعاشر من كل شهر ميلادي، ولكن أحيانًا يتقدم أو يتأخر الموعد الصرف إذا كان مصادفًا ليوم إجازة رسمية أو يصادف عطلة أسبوعية، أما موعد الصرف للشهر الجاري أبريل 2021 فيكون الأحد 11 من أبريل، ويوافق التاسع والعشرين من شعبان 1442 هجريًا.

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شروط الحصول على دعم حساب المواطن

أن يكون الشخص المستفيد مواطن سعودي الجنسية.

يتم استثناء أولاد السيدة الغير سعودية وأيضًا الزوج الغير سعودي من الشرط الأول.

أن يكون المتقدم يمتلك بطاقات التنقل.

ألا يتواجد المتقدم بالسجون أو بأي دار إيواء.

أن يتواجد المتقدم بصورة مستمرة داخل المملكة السعودية، وألا يتواجد لمدة أكثر من تسعين يوم خارج المملكة بالسنة الماضية.

كتابة كافة البيانات الشخصيّة بصورة صحيحة، بالإضافة لكتابة الدخل وبيانات الأسرة كما هي بالأوراق الرسمية.

وفي المعتاد يُصرف حساب المواطن يوم 10 الشهر الميلادي، ولكن الموعد قد تم تأخيره ليوم 11 أبريل، وذلك بسبب أنه يصادف يوم السبت العطلة الرسمية بالأسبوع، ويمكن متابعة المزيد من النفاصيل على حساب توتير الخاص بحساب المواطن.