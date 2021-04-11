شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 878 إصابة جديدة بكورونا.. و«الحرجة والنشطة» تتزايد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - «تطورات كوفيد»

8113 الحالات النشطة منها 914 حالة حرجة

382776 حالات التعافي، 397636 عدد الإصابات

10 حالات وفاة جديدة، وإجراء 61640 فحصاً مخبرياً

أكدت وزارة الصحة أن الحالات النشطة والحرجة لفايروس كورونا لا تزال مستمرة في الارتفاع، حاثةً الجميع على التعاون والالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فايروس كورونا. وفي نفس السياق أعلنت «الصحة» إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 878 حالة إصابة مؤكدة، وتعافي 578 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 8113 حالة، منها 914 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 397636 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 382776 حالة. وفي ما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد 10حالات. ووصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 6747 حالة، كما تم إجراء 61640 فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.