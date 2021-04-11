شكرا لقرائتكم خبر عن حسماً لنزاع السائقين وملاك المركبات.. المخالفات على الغير من اختصاص المحاكم العامة والان مع التفاصيل
يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت محاكم سعودية دعاوی بطلب تسديد مخالفات مرورية من صاحب المركبة ضد قائدها أو طلب نقل المخالفات من المالك إلى قائد المركبة. في غضون ذلك، رصدت "الخليج 365" عدداً من الوقائع ذات العلاقة من بينها مواطنة تكبدت مخالفات مرورية بنحو 100 الف ريال سجلت على مركبة تمتلكها ويقودها زوجها قبل أن تفسخ نكاحها منه خلعاً، وتمت تسوية دعواها من إدارة المرور في حينه. وروت مصادر أن معلمة تعتزم ملاحقة شقيقها الأكبر أمام القضاء حال عدم تجاوبه في سداد عدد من المخالفات المرورية التي سجلت عليه بسبب فزعتها له بشراء سيارة له قبل سنوات ولم تبادر إلى منحه تفويضاً بالقيادة ما تسبب في تحملها للمخالفات المرورية المسجلة. وفي واقعة أخرى فوجئ مواطن بتسجيل مخالفات عليه بسبب سائقه الخاص الذي انتقلت خدماته ويسعى لرفع إقامة دعوى مالية ضده لإلزامه بسداد نحو 8 آلاف ريال قيمة مخالفات مرورية ارتكبها السائق وسددها المواطن أخيراً.