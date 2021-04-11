شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك يكرم الفائزين بمسابقة مدرستي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يكرم أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، غداً الفائزين والفائزات بمسابقة «مدرستي الرقمية» بتعليم المنطقة، وذلك بديوان الإمارة.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، أن مسابقة «مدرستي الرقمية» التي أطلقتها وزارة التعليم تهدف إلى إثراء المحتوى الرقمي بمواد إبداعية تنقل التجارب المميزة وتعزز القيم والاتجاهات الإيجابية للتعليم الرقمي، مشيراً إلى أن تكريم الفائزين والفائزات بالمسابقة يشمل الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وقادة العمل التعليمي من مشرفين ومشرفات وقادة المدارس للبنين والبنات والإداريين والإداريات، إلى جانب مشاركة أولياء الأمور، والمهتمين بالشأن الإعلامي والتعليم الإلكتروني والرقمي.

ولفت إلى أن تصفيات المسابقة شهدت تنافساً كبيراً عبر مراحلها الأولية على مستوى المدارس، ومن ثم مكاتب التعليم ثم على مستوى المنطقة وفْق ضوابط وشروط ومعايير المسابقة في مجالاتها الثلاثة «الإعلام والتثقيف، والتعليم، والتدريب».