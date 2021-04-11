«الأرصاد» عن طقس الأحد: سحب ممطرة وانخفاض للحرارة على بعض المناطق

توقّع «المركز الوطني للأرصاد»، الأحوال الجوية ليوم الأحد، لافتًا إلى أن الفرصة مهيأة لتكّون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على 6 مناطق، مع استمرار انخفاض الحرارة على معظم الأنحاء.

وفي بيان، عبر موقعه الرسمي، قال «المركز»: بمشيئة الله تعالى؛ تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة؛ تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق «الشرقية، الرياض ونجران» كذلك على أجزاء من مرتفعات «جازان، عسير والباحة».

وأضاف «الوطني للأرصاد»: يستمر الانخفاض في درجا ت الحرارة المصحوب برياح نشطة على المناطق الشمالية والغربية للمملكة يمتد إلى الأجزاء الشمالية من وسط وشرق المملكة.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، ذكر «الوطني للأرصاد»، أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة تتراوح بين 25 – 48كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية، تتحول ليلًا على الجزء الشمالي إلى شمالية غربية، بسرعة بين 20-42كم / ساعة.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الأحد:

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