متى تظهر الحالة محصن لمتلقي جرعتي لقاح كورونا؟.. «الصحة» تجيب

كشفت وزارة الصحة، أن الحالة الصحية لمتلقي جرعتي لقاح كورونا تظهر «محصن»، في تطبيق توكلنا، خلال 24 ساعة من تلقي الجرعة الثانية.

جاء ذلك ردًا من وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على تساؤل أحد المستفيدين، قال فيه: أتممت كافة الجرعات وظهرت جميعها في تطبيق صحتي، متى أصبح محصنًا؟.

وأكدت وزارة الصحة أن الحالات النشطة والحرجة لفيروس كورونا لا تزال مستمرة في الارتفاع، حاثةً الجميع على التعاون والالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).