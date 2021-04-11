4 جرائم ضمن الخيانة العظمى تستوجب القتل

فيما أعلنت وزارة الدفاع عن تنفيذ حكم القتل بحق 3 جنود من منسوبيها بعد إدانتهم بجريمة الخيانة العظمى، نصت المادة 24 من نظام العقوبات العسكري السعودي الصادر عام 1366 على أن الخيانة العظمى يعنى بها سوء القصد بصاحب الولاية، والمؤامرات الإجرامية ضد سلامة المملكة، أو التعاون مع العدو، أو مساومته في جميع ما يخل بمصالح الولاية وكيان المملكة ومصالحها السياسية أو العسكرية.

كما أن هناك نوعين آخرين من الخيانة هما الخيانة الوطنية: وتشمل المؤامرات الإفسادية ضد الحكومة والبلاد والدعاية والنشرات والأراجيف الكاذبة المخلة بمصلحة الولاية والأمة لحساب العدو، والخيانة الحربية: ومن ضمنها التجسس والسعي في الاطلاع على أسرار الدولة لمصلحة العدو بتدبير المكايد والمؤامرات السرية لقلب نظام الحكم أو إذاعة الأخبار الكاذبة بين طبقات الأمة أو إلقاء البغضاء وغرس بذور التفرقة والشحناء بين الأمة والحكومة والانتساب إلى الأحزاب السياسية والجمعيات المعادية وكل ما هو في معنى العبث بالأمن الداخلي وبث روح التمرد، وكل ما هو في معنى الإفساد في الأرض. فيما نصت المادة 25 على عقوبة القتل كإحدى العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم.

الخيانة على المستوى الوزاري

كما ورد في نظام محاكمة الوزراء الصادر عام 1380 الذي يطبق على أعضاء مجلس الوزراء والموظفين المعينين بمرتبة وزير، أن ارتكاب أي من الجرائم التالية يعد خيانة عظمى وتتضمن: حمل السلاح ضد الدولة، معاونة دولة أخرى في أعمال عدوانية ضد الدولة، تسهيل دخول العدو إلى البلاد، تسليم المدن والحصون والمنشآت والمواقع والمواني والمصانع والسفن والطائرات والأدوات والذخائر والمؤن وطرق المواصلات إلى العدو، تحريض الجنود أو المدنيين على الانضمام للعدو، مساعدة تقدم العدو، بإثارة الفتن وإلقاء الذعر بمختلف الوسائل، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد وتسليمها إلى دولة أجنبية بالذات أو بالواسطة.

حكم القتل ضد 3 جنود

وكانت وزارة الدفاع أعلنت أمس عن تنفيذ حكم القتل بحق ثلاثة جنود من منسوبيها بعد إدانتهم بجريمة الخيانة العظمى. وذكرت الوزارة في بيان أصدرته أمس السبت، أن التحقيق مع الجنود وهم: محمد بن أحمد بن يحيى عكام، وشاهر بن عيسى بن قاسم حقوي، وحمود بن إبراهيم بن علي حازمي، أسفر عن إدانتهم بـ«ارتكاب جريمة الخيانة العظمى بالتعاون مع العدو بما يخل بكيان المملكة ومصالحها العسكرية».

وشددت الوزارة على أن هؤلاء العسكريين أحيلوا إلى المحكمة المختصة مع توفير كافة الضمانات القضائية المكفولة لهم، حيث «ثبت ما نسب إليهم مما جعلهم في حل من هذه الأمانة العظيمة الموكلة لهم قبل أن يتعدى ضرر فعلهم إلى كيان دوت الخليج وأمنه».

وأكدت الوزارة أن حكم القتل الذي صدر على العسكريين الثلاثة نفذ اليوم في قيادة المنطقة الجنوبية، بعد استيفاء إجراءات تدقيق الحكم والمصادقة عليه وصدور الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحق هؤلاء.

وأعربت الوزارة عن «ثقتها برجال القوات المسلحة الأوفياء الذين بروا بقسمهم، وضحوا بدمائهم لحفظ أمن واستقرار هذا دوت الخليج ومقدساته»، مستنكرة في الوقت نفسه هذه «الجريمة الشنيعة الدخيلة على منسوبيها».

عقوبة الخيانة العظمى في بعض دول العالم

أمريكا: الإعدام أو السجن حسب جسامة الجريمة

بريطانيا: السجن مدى الحياة

الصين: الإعدام

العراق: الإعدام

باكستان: الإعدام

مصر: الإعدام

البحرين: الإعدام

السعودية: الإعدام

ماليزيا: الإعدام