فوانيس وحلوى ومشروبات استعدادا لشهر الخير

اجتماع الأهل
ومن ضمن الاستعدادات التي يحرص عليها الجميع في الشهر الكريم هو الذهاب إلى محال الحلويات وإحضار الحلويات التي ترتبط به مثل القطايف والكنافة وحلى الجبن والتي يكون لها نكهة ومذاق مختلف عن باقي الأيام، حيث إنه وبعد الإفطار لا يحلو اجتماع الأهل والأصدقاء إلا بتناول ما لذ وطاب من مختلف أنواع الحلويات، ويلاحظ إقبال الناس على مختلف محال الحلويات بشكل أكثر من المعتاد خلال شهر رمضان.
أطعمة ومشروبات
أما الأسواق والمولات، فهي السمة الأبرز والأكثر تنافسا في تقديم العروض الخاصة والخصومات إضافة إلى إبراز وعرض منتجاتها المختلفة بطريقه جذابة وشيقة نظرا لتنوعها في تقديم كل ما تحتاجه الأسرة من أطعمة ومشروبات، خصوصا تلك التي يزيد الإقبال عليها خلال الشهر الكريم، وذلك لارتباطه به مثل مشروبات التوت والعصيرات إضافة إلى الجيلو والمهلبية، وغيرها العديد من الأصناف الأخرى التي لها نكهة خاصة طوال الشهر.
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