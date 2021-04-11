سياحة المزاحمية بلا أسفلت

وأوضح رئيس المجلس البلدي بمحافظة المزاحمية وليد الزيداني لـ «دوت الخليج»، أن المجلس بصفته جهة تقريرية، اتخذ عددا من الإجراءات لضمان إنهاء سفلتة الطريق، ويعكف حاليا على التواصل مع الجهات ذات العلاقة، للبدء في عمليات السفلتة في أقرب وقت، علما بأن الموقع يقع خارج النطاق العمراني.
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