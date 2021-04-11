سياحة المزاحمية بلا أسفلت

رغم مرور أكثر من 4 سنوات، على الانتهاء من مشروع مبنى كلية السياحة بالمزاحمية، جنوب طريق مكة الرياض، وانطلاق الدراسة فيها هذا الفصل، إلا أن الطريق المؤدي إليها وصولا للمدخل الرئيسي ظل دون سفلتة، وسط تساؤلات مرتادي الكلية و المارة، ومطالبتهم بسفلتته بالكامل من جميع اتجاهاتها وإزالة التشوه البصري.

وأوضح رئيس المجلس البلدي بمحافظة المزاحمية وليد الزيداني لـ «دوت الخليج»، أن المجلس بصفته جهة تقريرية، اتخذ عددا ‏من الإجراءات لضمان إنهاء سفلتة الطريق، ويعكف حاليا على التواصل مع الجهات ذات العلاقة، للبدء في عمليات السفلتة في أقرب وقت، علما بأن الموقع يقع خارج النطاق العمراني.