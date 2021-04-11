ID4 هوية رابعة من الذكاء الاصطناعي

تعتزم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي التعاقد مع شركة مختصة بتقنية المعلومات لتنفيذ مشروع المرحلة الرابعة من طباعة الهوية الوطنية – والمتمثلة في ترقية ودعم وصيانة ID4M.

وتسعى الهيئة إلى توفير الدعم والصيانة لأنظمة وأجهزة الإصدار والطباعة الحالي حتى يتم الانتهاء من ترقية العتاد المادي والبرمجي للأنظمة وفق متطلبات المركز، بما في ذلك التأكد من أن الأنظمة الفرعية الحالية لنظام طباعة الوثائق ID3M تبقى فعالة ومدعومة مع إصلاح الأخطاء.

خطوط الإنتاج

واشترطت الهيئة أن يقوم المقاول بدعم وصيانة نظام إدارة الوثائق (DMS) ونظام إصدار الوثائق (EMS)، ونظام ما بعد الإصدار (PIS)، ونظام إدارة الإنتاج (PMS)، ونظام فحص جودة الوثائق (CQC)، وجميع وأنظمة إدارة قواعد البيانات (RDBMS)، إضافة إلى توفير تواجدية عالية ونظام التقارير ونظام إدارة المفاتيح (IKMA)، ونظام المفاتيح العمومية (PKI)، كما يشمل ذلك خطوط الإنتاج (الطابعات والضواغط الهوائية)، مع بعض التحسينات في الأنظمة والأجهزة.

أول وثيقة

يذكر أن بطاقة الهوية الوطنية، التي كانت تسمى قديما التابعية، مرت بـ3 مراحل، وبدأ الإصدار الأول في عام 1983 بمسمى بطاقة الأحوال «البلورايد»، ثم تدرجت حتى وصلت إلى مسماها الحالي والمعروف بالهوية الوطنية.

وصدر أول مرسوم ملكي في عهد الملك عبدالعزيز- رحمه الله- بتاريخ 23/9/1349، يُقر نظام التابعية لمواطني مملكة الحجاز وسلطنة نجد وملحقاتها، وصدرت أول وثيقة للهوية الوطنية بعد توحيد المملكة في 1352 وتسمى «حفيظة نفوس».

مراحل للهوية الوطنية

المرحلة الأولى

1405 بدأت الأحوال المدنية في إصدار الجيل الأول من بطاقة الأحوال المدنية بتقنية البلورايد.

1425 صدر الأمر السامي الكريم باعتماد بطاقة الهوية الوطنية، الجيل الثاني، وبدء المرحلة الأولى منها لتكون أحد المرتكزات الأساسية للحكومة الإلكترونية.

المرحلة الثانية

1430 بدأت المرحلة الثانية من الجيل الثاني للبطاقة، والتي اعتمدت على تقنية الحفر بالليزر.

المرحلة الثالثة

1439 صدر الجيل الثالث للبطاقة؛ حيث تم تغيير تصميم البطاقة، ليواكب التطور الحالي للحكومية الإلكترونية وتطبيقاته.

واليوم أمكن التحقق من هوية المواطن من خلال هاتفه الذكي عبر تطبيق «أبشر - أفراد».

تطور إثبات الشخصية

كارت السعوديين

يعطى لسكان البادية، ولا تقيد فيه الأنفس المتعلقة بصاحب التذكرة من زوجات أو ذرية، وكان عبارة عن كارت كرتوني مقوى صغير، تسجل عليه المعلومات في الوجهين.

دفتر النفوس

حفيظة النفوس

مثل كارت السعوديين، ويعتمد على حيثيات وشهادات ووثائق تبقى في ملف المواطن، ويعطى لمن يرغب.

مثل دفتر النفوس، وأضيف مكان لتسجيل النفوس التابعة لصاحب البطاقة، وأيضاً أضيفت صفحات لتسجيل الواقعات والتعديلات التي تتم خلال عمر صاحب الحفيظة.

بطاقة الأحوال المدنية

دفتر العائلة

صدرت بعد دخول الحاسب الآلي، وهي وسيلة لإثبات الشخصية فقط.

صدرت مع بطاقة الأحوال المدنية؛ لإثبات التابعين من أولاد وزوجات، وما يحدث لهم من واقعات مدنية مختلفة.

بطاقة الهوية الوطنية

سجل الأسرة

تستخدم تقنية البطاقات الذكية، وتقوم مقام (بطاقة الأحوال – دفتر العائلة – مستخرجات الحاسب – شهادات الميلاد)، وتصدر من إدارات ومكاتب الأحوال المدنية.

وثيقة مطورة لدفتر العائلة، وسوف يعزز بالتقنيات الحديثة المناسبة لمقاومة التزوير.

تواريخ

1368

أول وثيقة تذكرة لإحصاء القبائل والعربان السعوديين

1371

أول دفتر للنفوس

1408

أول إصدار لدفتر العائلة