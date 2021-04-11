14 طنا أغذية فاسدة في أبها

ضبطت أمانة منطقة عسير مستودعا، من أكبر المستودعات في مدينة أبها قبل توزيعه مواد غذائية فاسدة، وقال مصدر لـ«دوت الخليج» إن الأمانة تابعت بدقة عالية أحد المواقع المشبوهة، الذي تدور حوله شبهات التخزين لمواد غذائية فاسدة، في مدينة أبها منذ قرابة ثلاثة أسابيع، وقبل يوم واحد من انطلاق عملية التوزيع، تمكنت إدارة الرقابة الشاملة من مداهمة الموقع، بعد اكتمال كافة المعلومات عن المخالفات، وأحبطت عملية التوزيع.

وأكد المصدر بأنه تم القبض على العمالة المتواجدة في الموقع، وإحالتهم للجهات المعنية، مضيفا بأن الكمية المضبوطة والجاهزة للتوزيع تزيد على 14500 كجم، وتم إحباطها قبل يومين من إعلان دخول شهر رمضان، وأوضح المصدر أن الموقع لا يشتمل على أي التزامات صحية، إضافة إلى وجود مخالفات متعددة.