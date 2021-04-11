اخبار السعوديه

14 طنا أغذية فاسدة في أبها

0 نشر
0 تبليغ

ضبطت أمانة منطقة عسير مستودعا، من أكبر المستودعات في مدينة أبها قبل توزيعه مواد غذائية فاسدة، وقال مصدر لـ«دوت الخليج» إن الأمانة تابعت بدقة عالية أحد المواقع المشبوهة، الذي تدور حوله شبهات التخزين لمواد غذائية فاسدة، في مدينة أبها منذ قرابة ثلاثة أسابيع، وقبل يوم واحد من انطلاق عملية التوزيع، تمكنت إدارة الرقابة الشاملة من مداهمة الموقع، بعد اكتمال كافة المعلومات عن المخالفات، وأحبطت عملية التوزيع.

وأكد المصدر بأنه تم القبض على العمالة المتواجدة في الموقع، وإحالتهم للجهات المعنية، مضيفا بأن الكمية المضبوطة والجاهزة للتوزيع تزيد على 14500 كجم، وتم إحباطها قبل يومين من إعلان دخول شهر رمضان، وأوضح المصدر أن الموقع لا يشتمل على أي التزامات صحية، إضافة إلى وجود مخالفات متعددة.


كانت هذه تفاصيل خبر 14 طنا أغذية فاسدة في أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا