14 طنا أغذية فاسدة في أبها

وأكد المصدر بأنه تم القبض على العمالة المتواجدة في الموقع، وإحالتهم للجهات المعنية، مضيفا بأن الكمية المضبوطة والجاهزة للتوزيع تزيد على 14500 كجم، وتم إحباطها قبل يومين من إعلان دخول شهر رمضان، وأوضح المصدر أن الموقع لا يشتمل على أي التزامات صحية، إضافة إلى وجود مخالفات متعددة.
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