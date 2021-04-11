إعادة تأهيل 6 مواقع تاريخية بمكة والمشاعر

تعتزم الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة حصر المواقع التاريخية الإسلامية والمتاحف التابعة لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد البرامج التنفيذية المُحققة لرؤية المملكة 2030، وستستضيف اليوم الزيارة الميدانية للجنة التنفيذية للمسار.

وتشمل الزيارة 6 مواقع إسلامية تاريخية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، على التوالي، و«منطقة الحديبية»، و«بئر ذي طوى»، و«جبل ثور»، و«عين زبيدة»، و«بيعة العقبة»، و«غار حراء (جبل النور)».

إعادة تأهيل

وتهدف الهيئة الملكية من استضافة الزيارة إلى إطلاع اللجنة على سير العمل بالمشاريع القائمة بهذه المواقع، ومواءمة الأعمال القائمة بما يضمن تحقيق مستهدفات الجهات ذات العلاقة، وبما يحقق إعادة تأهيل المواقع التاريخية وتهيئتها لتكون مناسبة لاستقبال ضيوف الرحمن من حجاج وزوار لمدينة مكة المكرمة، وبيت الله الحرام.

معرض الوحي

ومن المشاريع المهمة التي ستقف عليها اللجنة مشروع مركز جبل النور الثقافي بمنطقة جبل النور «حراء»، الذي يحتوي على معرض الوحي، حيث يحكي قصة نزول الوحي على أولي العزم من الرسل باستخدام التقنيات الحديثة، بالإضافة الى متحف القرآن الكريم وفيه تجربة فريدة للتعريف بالقرآن الكريم من خلال أنفس المخطوطات والمقتنيات، وأفضل الوسائل والتقنيات، وسيتضمن المركز مرافق وخدمات ومطاعم ليكون وجهة لزوار مكة المكرمة وضيوف الرحمن.