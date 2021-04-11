رياح وغبار على 3 مناطق

وأصدر المركز تنبيهات متقدمة بمنطقة المدينة المنورة تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، وارتفاعا للأمواج بمحافظة ينبع، ورياحا نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك.
كما نبه من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظتي الطائف وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، وسحب رعدية ممطرة على منطقة جازان على محافظات الداير بني مالك، والعارضة، وفيفاء، وهروب.
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