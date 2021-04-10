شكرا لقرائتكم خبر عن "النقل": معالجة 22,473 من ملاحظات حملة تقييم شبكة الطرق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل وزارة النقل العمل على معالجة الملاحظات التي تم رصدها خلال حملة "نحو طرق متميزة آمنة"، حيث أسفرت الحملة التي أطلقتها الوزارة في فبراير الماضي والتي استهدفت مسح وتقييم كامل شبكة طرق المملكة، عن أكثر من 42 ألف ملاحظة تتعلق بصيانة وسلامة الطرق، وملاحظات عامة أخرى، تم معالجة أكثر من 22 ألف ملاحظة منها.

وكشفت نتائج الحملة عن رصد ملاحظات بـلغت 42,725 ملاحظة، تمت معالجة 22,473 ملاحظة منها، شملت صيانة الطرق، وأخرى بالسلامة، وملاحظات أخرى.

وبلغ عدد الملاحظات المتعلقة بالصيانة 3,526 ملاحظة، تم معالجة أكثر من 1,800 منها، فيما بلغ عدد المختصة بالسلامة 36,656 ملاحظة، تمت معالجة 19,449 منها. إضافة إلى 2,534 ملاحظة تم معالجة 1,150 منها.

وأظهرت الإحصائيات المتعلقة بسلامة الطرق عن وجود 4,723 ملاحظة فيما يتعلق بمواصفات دهانات عيون القطط، تم معالجة 1,437 ملاحظة منها، كما بلغت ملاحظات حواجز الطرق بكافة أنواعها 6,336 ملاحظة، وتم معالجة 3,315 منها، أما ملاحظات مواصفات السياج بكافة أنواعه فقد بلغت 7,970 ملاحظة، تم معالجة 5,188 ملاحظة منها.

وبلغ عدد ملاحظات لوحات الطرق بأنواعها 5,918 ملاحظة، تم معالجة 3,180 منها، أما ملاحظات البوابات والمصائد فقد بلغت 3,989 ملاحظة تم معالجة 2,634 منها. إضافة إلى الملاحظات المتعلقة بمطبات الطرق 3,041 ملاحظة، تم معالجة 1,734 منها، فيما بلغت ملاحظات مناطق الالتفاف 3,173 ملاحظة تم معالجة 1,287 منها، أما ملاحظات عوائق جانبي الطريق، فبلغت 1,506 ملاحظات، تم معالجة 744 منها.

وفيما يتعلق بإحصائيات الصيانة فقد أظهرت النتائج عن وجود 916 ملاحظة متعلقة بالنظافة، تمت معالجة 559 منها، وعدد 1,036 ملاحظة متعلقة بسطح الطريق، تمت معالجة 371 منها، و838 ملاحظة عن الأسطح الترابية، تمت معالجة 471 منها، وعدد 736 ملاحظة عن العبارات والجسور، تم معالجة 403 منها، كما تواصل وزارة النقل معالجة باقي الملاحظات.

يذكر أن الحملة استهدفت مسح وتقييم كامل شبكة طرق المملكة البالغ مجموع أطوالها أكثر من 73 ألف كيلومتر، شارك فيها 550 موظفاً من موظفي الوزارة تم تقسيمهم على 110 فرق توزعت في مختلف مناطق المملكة، واعتمدت بها الوزارة على كفاءاتها الفنية والإدارية بنسبة 100%.