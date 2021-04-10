شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي: أمن المملكة يمثل عمقًا استراتيجيًا للأمن القومي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ثمن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي الجهود المُخلصة والمُقدَرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع "حفظهما الله"، لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، مؤكدًا أن أمن المملكة يمثل عمقًا إستراتيجيًا للأمن القومي العربي.

وأشاد العسومي في كلمته اليوم خلال افتتاح أعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي التي عقدت بمقر جامعة الدول العربية ، بمبادرة المملكة لحل الأزمة اليمنية ومواجهة التدخلات الإيرانية السافرة في الشؤون الداخلية اليمنية والتي أطالت أمد الأزمة اليمنية وأججَّتها على مدار السنوات الست الماضية.

كما أشاد رئيس البرلمان العربي بمبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، اللتين أعلن عنهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، واللتين تهدفان إلى حماية الأرض والحفاظ على التوازن البيئي وتحقيق التنمية المستدامة.