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ضبط 4 مقيمين لارتكابهم جرائم سرقة واعتداء بالرياض

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الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) مقيمين من الجنسية التشادية، جميعهم في العقد الثالث من العمر، ارتكبوا عددا من الجرائم، بذات النمط والسلوك الإجرامي في عدد من أحياء الرياض، تمثلت في سرقة المركبات بالقوة واستخدامها في جرائم تنوعت بين سلب للعمالة الوافدة وتكسير زجاج المركبات المتوقفة والاستيلاء على ما تحويه من مقتنيات، وتم استرداد المركبات المسروقة .

وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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