شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 878 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 578 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الصحة أن الحالات النشطة والحرجة لفيروس كورونا لاتزال مستمرة في الارتفاع، حاثةً الجميع على التعاون والالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد بإذن الله من انتشار فيروس كورونا.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (878) حالة مؤكدة وتعافي(578) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (8113) حالة منها (914) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (397636) حالة كما بلغ عدد حالات التعافي (382776) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(10)حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6747) حالة "يرحمهم الله جميعاً" كما تم إجراء (61640) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).