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أمانة جدة تغلق 81 موقعًا بـ سوق الصواريخ الشعبي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-10

أمانة جدة تغلق 81 موقعًا بـ سوق الصواريخ الشعبي

بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية

متابعات الخليج 365 - جدة

أغلقت أمانة جدة، ممثلة في بلدية المليساء الفرعية، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، 81 من المحال التجارية بسوق “الصواريخ” الشعبي جنوب المحافظة، وذلك بعد رصد مخالفات متعددة، من بينها عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بين مرتاديها، وعدم التزام متابعة تطبيق إجراءات التباعد وغيرها من التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس .

رصد عدد من المخالفات:

وأشار رئيس بلدية المليساء الفرعية، المهندس فيصل المالكي، إلى أنه جرى زيارة 151 موقعًا وإغلاق 81 محلًّا تجاريًّا وإشعار 47 موقعًا مخالفًا، نتيجة المخالفات المرصودة على مرتادي السوق والبائعين والمتصلة بعدم التقيد باشتراطات السلامة الصحيّة لمنع تفشي فيروس كورونا من الالتزام بلبس الكمامات ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها.

إتلاف 320 طن ملابس مستعملة:

ولفت رئيس بلدية المليساء إلى أن الفرق الميدانية أتلفت 320 طنًّا من الملابس المستعملة بالموقع، مؤكدًا استمرار الحملات التفتيشية على جميع المنشآت ذات العلاقة لرصد وإزالة أي مخالفات فيها.

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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