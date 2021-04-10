استشاري: ارتفاع حمض اليوريك لا يبرر إعطاء علاج النقرس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-10

متابعات الخليج 365 - ولاء المطرفي

أكد استشاري أمراض الباطنة والرماتيزم بالمستشفيات الجامعية الدكتور حسين العرفج، أن ارتفاع حمض اليوريك لا يعني النقرس، ولا يبرر إعطاء العلاج وتعريض المريض للآثار الجانبية.

وجاء ذلك في رد على سؤال حول ما إذا كان ANA مرتفعًا أكثر من 200 بدون وجود أي أعراض.

وأوضح العرفج أن الأسباب كثيرة، وفيها تفاصيل، ولكل حالة وضعها، أحيانًا مجرد وجوده دون أعراض أو علامات سريرية لا يعني الكثير ولا يحتاج علاجًا.

‏وقال العرفج عبر حسابه في موقع “تويتر”: إنه مجرد وجود أجسام مضادة مثل ANA أو RF لا يعني الذئبة الحمراء ولا الروماتويد، ولا يبرر إعطاء الكورتيزون أو خافضات المناعة وتعريض المريض للآثار الجانبية.

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