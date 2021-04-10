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الصحة تعلن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج الأمن الصحي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-10

الصحة تعلن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج الأمن الصحي

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج “الأمن الصحي”، يوم غد الأحد.

وقالت الصحة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “إنه بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة للتخصصات الصحية تعلن وزارة الصحة عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج “الأمن الصحي”، وذلك من يوم غدٍ الأحد الموافق 11/ 4/ 2021م إلى يوم السبت الموافق 24/ 4/ 2021م.

وأضافت وزارة الصحة، أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل البرنامج والتقديم من خلال الرابط التالي:

https://ha.edu.sa/ar/health-care-security
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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