شكرا لقرائتكم الصحة تعلن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج الأمن الصحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-10
https://ha.edu.sa/ar/health-care-security
الصحة تعلن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج الأمن الصحي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الصحة، عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج “الأمن الصحي”، يوم غد الأحد.
وقالت الصحة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “إنه بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعلن وزارة الصحة عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج “الأمن الصحي”، وذلك من يوم غدٍ الأحد الموافق 11/ 4/ 2021م إلى يوم السبت الموافق 24/ 4/ 2021م.
وأضافت وزارة الصحة، أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل البرنامج والتقديم من خلال الرابط التالي:
https://ha.edu.sa/ar/health-care-security
شارك الخبر
شارك الخبر