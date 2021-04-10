فيديو.. مشروع الاستزراع السمكي في حفر الباطن ينتج 8 أطنان سنويًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-10

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن

نجح رجل الأعمال سليمان الفلاح في استزراع كميات كبيرة من سمك البلطي في مزرعته الخاصة بمحافظة حفر الباطن كأول مشروع من نوعه على مستوى المحافظة.

أهمية الاستزراع السمكي

وقال الفلاح إن فكرة المشروع هي أن نأتي بشيء نحن بحاجة له ويكون مشروعاً نوعياً في المحافظة، ونظرًا لأن وجبة السمك وجبة ضرورية على السفرة بدأنا بمشروعنا ببركة واحدة ووجدنا أنه مشروع جيد والإنتاج ممتاز فقمنا بتطوير المشروع حتى وصلنا إلى 16 بركة.

إنتاج 300 كيلو بشكل أسبوعي

وأشار الفلاح إلى أن الإنتاج يصل سنوياً من 8 إلى 10 أطنان من الأسماك وأنه لم يكن هناك تسويق جيد للمشروع في البداية ولكن مع الوقت تحسنت الأمور وأصبحنا نبيع في الأسبوع ما يقارب 300 كيلو من سمك البلطي الذي يرغبه الكثير وسوف تكون هناك عدة أنواع من الأسماك مستقبلاً.

مشروع زراعة الورود

وبين سليمان الفلاح أنه في صدد إطلاق مشروع هو الأول من نوعه في حفر الباطن وهو زراعة الورود والزهور في بيوت محمية تتغذى على مياه الأسماك، وبإذن الله سيكون هناك ورد طبيعي وطازج للأهالي من إنتاج محافظتهم.



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