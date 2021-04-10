شكرا لقرائتكم خبر عن بعد بيان «النيابة العامة».. متحدث التجارة للمتسترين: قد تكون أنت القضية القادمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجه المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين عبر حسابه على موقع تويتر رسالة إلى كل متستر «رجل أو امرأة» قائلاً:«قد تكون أنت القضية القادمة».

رسالة الحسين جاءت بعد إعلان النيابة العامة عن قيام 5 مواطنين بفتح 7 سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية، وإنشاء حسابات بنكية، وتسليمها لـ 16 مقيماً من جنسية عربية بهدف استغلال الحسابات في إيداع مبالغ مالية غير مشروعة المصدر وتحويلها للخارج، مقابل دفع أجر شهري للمواطنين.

وقامت النيابة العامة بتوجيه تهمة غسل الأموال، وصدر حكم المحكمة المختصة عقوبة السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليون وثمانون ألف ريال، ومصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال، ومبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت مليوني ريال.

وتضمن الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج والتي تجاوزت 465 مليون ريال، ومنع المتهمين السعوديين من السفر وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء العقوبة، وبأنه جارٍ العمل على إعداد إنابة لاسترداد الأموال من الدول المحول لها تلك الأموال.