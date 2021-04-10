شكرا لقرائتكم خبر عن قبل أيام من رمضان.. إقبال على شراء الجبن البلدي في الطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تشهد المنطقة المركزية بالطائف ازدحاما كبيرا في هذه الأيام على شراء الجبن البلدي وذلك مع قرب حلول شهر رمضان، إذ ارتفع سعر الكيلوغرام إلى 45 ريالا بعد أن كان بـ30 ريالا.

ويعد هذا النوع من الأجبان الأكثر طلباً عن غيره من الأنواع في رمضان. ووفق أحد الباعة، يستخدم في تحضير بعض الحلويات الشهيرة مثل الكنافة والجبنية والقطائف.

وتشتهر الطائف ببيع أنواع الجبن البلدي إلى جانب ماء الورد الطائفي والكادي.