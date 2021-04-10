شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: نرصد ارتفاعاً مستمراً في الحالات النشطة والحرجة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكدت الصحة أن الحالات النشطة والحرجة لفايروس كورونا لاتزال مستمرة في الارتفاع، حاثةً الجميع على التعاون والالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد بإذن الله من انتشار فايروس كورونا.

وفي نفس السياق أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت)، تسجيل 878 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 578 حالة تعافي و 10 حالات وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 397636 حالة، من بينها 8113 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 914 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 382776 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6747 حالة وفاة.

وسجلت منطقة الرياض أكثر الإصابات الجديدة لهذا اليوم بواقع 410 حالة فيما سجلت منطقة مكة المكرمة 149 حالة ثم المنطقة الشرقية 141 حالة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.