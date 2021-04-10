السعودية | 3 غارات لطيران التحالف تستهدف آليات وتعزيزات للحوثيين في حجة

شكرا لقرائتكم 3 غارات لطيران التحالف تستهدف آليات وتعزيزات للحوثيين في حجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مراسل "العربية" في محافظة حجة شمال اليمن، اليوم السبت، أن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدف آليات وتعزيزات للحوثيين أثناء محاولتهم تنفيذ هجوم على مواقع الجيش الوطني في مديريتي عبس ومستبأ التابعتين للمحافظة.

وأكد مصدر عسكري ميداني لـ"العربية"، أن طيران التحالف نفذ 3 غارات جوية، استهدفت دبابة وعربة عسكرية تحمل سلاحا مضادا للطائرات، ومقرا عسكريا للحوثيين.

وكان الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة، خاض معارك عنيفة ضد الحوثيين، استمرت لأكثر من 6 ساعات متواصلة، بعد محاولة الحوثيين استعادة ما خسرته من مواقع، التي حررها الجيش الوطني في حجة، مطلع الشهر الماضي.