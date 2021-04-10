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شاهد.. خبير فلكي: لا يمكن غدا رؤية هلال ‎رمضان في جميع الدول العربية

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال الخبير الفلكي عبدالله الخضيري، إنه لا يمكن غدا رؤية هلال ‎رمضان في جميع الدول العربية.

وأضاف  عبدالله الخضيري خلال مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية:" أصدرنا بيانا في المرصد الفلكي بأنه لا يوجد غدا يتم رصده، ويعرب قبل الشمس في الوطن العربي كله".

 

وأوضح:" يوم الاثنين الرؤية المتاحة ولكن يمكن رؤية القمر من عدمه"، مبينا:" هناك فرق بين دخول الشهر الشرعي والفلكي، وحتى الآن لم يتقدم أحد برؤية الهلال مساء السبت".

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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