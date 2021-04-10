شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. خبير فلكي: لا يمكن غدا رؤية هلال ‎رمضان في جميع الدول العربية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال الخبير الفلكي عبدالله الخضيري، إنه لا يمكن غدا رؤية هلال ‎رمضان في جميع الدول العربية.

وأضاف عبدالله الخضيري خلال مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية:" أصدرنا بيانا في المرصد الفلكي بأنه لا يوجد غدا يتم رصده، ويعرب قبل الشمس في الوطن العربي كله".

وأوضح:" يوم الاثنين الرؤية المتاحة ولكن يمكن رؤية القمر من عدمه"، مبينا:" هناك فرق بين دخول الشهر الشرعي والفلكي، وحتى الآن لم يتقدم أحد برؤية الهلال مساء السبت".