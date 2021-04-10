شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. بروفيسور يوضح مدى خطورة زيادة إصابات كورونا واحتمال عودة الإغلاق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد البروفيسور عوض العمري أن التشديدات في الإجراءات الإحترازية أو الإغلاق لا تعتمد على زيادة الإصابات وإنما تعتمد على أرقام الإشغالات في المستشفيات وأرقام إشغال العناية الحرجة وهذة النسبة تكون بين 70 إلى 75 % في الظروف العادية ، وإذا بدأت ترتفع عن هذه النسبة تبدأ وزارة الصحة تدق ناقوس الخطر وتشدد الإجراءات من جديد .

وحذر البروفيسور عوض العمري في برنامج " إم بي سي في اسبوع " من ارتفاع عدد الحالات الحرة في آخر شهر بالمملكة من 490 إلى حوالي 900 حالة داعياً الجميع للإلتزام في شهر رمضان المبارك وتجنب التجمعات العائلية والموائد الرمضانية لحين أن تبدأ الحالات في التراجع .

كما نبه من تلقوا اللقاح بضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية حيث أن اللقاح لا يمنع العدوى .