شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 878 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، عن تسجيل 878 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 578 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 382,776 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 10 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6747 حالة وفاة.