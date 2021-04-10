شكرا لمتابعة خبر عن مقطع صوتي لرسائل تنبيه المنصة الوطنية للإنذار المبكر بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع للتنبيه الصوتي للمنصة الوطنية للإنذار المبكر بالرياض، أثناء اختبار جاهزيتها.

كانت المديرية العامة للدفاع المدني قد أطلقت اليوم (السبت) إطلاق رسائل تجريبية من المنصة الوطنية للإنذار المبكر، إلى الهواتف المواطنين والمقيمين بمنطقة الرياض.

وأكدت الإدارة إن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لاختبارات المنصة للإنذار المبكر في حالات الطوارئ وأنه سيستمر بث الرسائل حتى بعد غد الإثنين، مبينة أن ذلك يتم بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات