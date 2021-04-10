3 مدن تتصدر خريطة التعافي من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث حالات التعافي الجديدة من فيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 223 حالة، تلتها مكة المكرمة بـ42 حالة، ثم جدة 41، والهفوف 21، والمبرز 18.

وسجلت حائل 17، و الدمام 14، والظهران 11 وتبوك 10، وكل من «عرعر وينبع» 9 حالات تعاف، ثم «نجران والخرج» 7 حالات لكل منهما، ثم «الأسياج والخبر والكامل ووادي الدواسر» بواقع 6 حالات لكل منها، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وفي المرتبة التالية جاءت «المدينة المنورة وأبو عريش وضرما» بتسجيل كل منها 5 حالات تعاف، وتاليًا جاءت «سكاكا وبريدة وجازان وعنيزة والقطيف والليث» بواقع 4 حالات.

كما سجلت «أبها وخميس مشيط وعفيف والدلم وصفوى وحوطة بني تميم وبيش والخفجي وقرية العليا» 3 حالات تعاف في كل منها، تبعتها «أحد رفيدة والطائف والمجمعة والجبيل وبقيق والقنفذة والقويعية وأم الدوم وراس تنورة وبللسمر والجفر» بواقع حالتي تعاف لكل منها.

وأخيرًا جاءت «موقق وبطحاء والرين وتنومة والشنان والباحة ووادي بن هشبل وبراغ وطريف وسراة عبيدة ولميجة ومحايل والخرمة والبدع والبجادية وعيون الجواء وقصيباء والسعيرة والبدائع والأرطاوية والحناكية والمجاردة وشرورة وصبيا وبلجرشي وطبرجل وحفر الباطن والمذنب والنعيرية والمظيلف وضمد ورجال ألمع» بواقع حالة تعاف لكل منها.

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