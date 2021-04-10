3 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة

تصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 410 إصابات جديدة؛ تلتها مكة المكرمة بـ149حالة، ثم الشرقية 141 حالة، فمنطقة حائل 28حالة، وعسير 28 إصابة.

وسجلت منطقة المدينة المنورة 24 حالة، ثم جازان 23، وتبوك 22 حالة، ثم القصيم 19إصابة، والجوف 9 حالات جديدة، ثم كل من «نجران والشمالية» 9حالات. وجاءت الباحة في المرتبة الأخيرة بواقع 7 إصابات جديدة، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

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