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3 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة

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الرياض - محمد عبدالله - وفقًا للأرقام الرسمية..

تصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق ، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس « المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 410 إصابات جديدة؛ تلتها مكة المكرمة بـ149حالة، ثم الشرقية 141 حالة، فمنطقة حائل 28حالة، وعسير 28 إصابة. 

وسجلت منطقة المدينة المنورة 24 حالة، ثم جازان 23، وتبوك 22 حالة، ثم القصيم 19إصابة، والجوف 9 حالات جديدة، ثم كل من «نجران والشمالية» 9حالات. وجاءت الباحة في المرتبة الأخيرة  بواقع 7 إصابات جديدة، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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