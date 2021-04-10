«أستاذ علم أوبئة»: تطعيم 70% من السعوديين ضد كورونا بحلول منتصف أغسطس

توقّع أستاذ مساعد علم الوبائيات والإحصاء الحيوي، الدكتور إبراهيم الجعفري الغامدي، أن تصل السعودية إلى تطعيم 70% من السكان بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، يوم 15 أغسطس القادم.

وقال الدكتور الغامدي –عبر تويتر- إنَّ معدل التحصين الحالي لفيروس كورونا بالمملكة يقارب (4.1) لكلّ ألف نسمة من السكان، وإنّه سيتم الوصول إلى تغطية ٧٠٪ من السكان للجرعة الأولى في 15 أغسطس 2021م.

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم السبت، إعطاء أكثر من 6 ملايين جرعة من لقاح كورونا حتى الآن.

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الصحة: إعطاء أكثر من 6 ملايين جرعة من لقاح كورونا حتى الآن