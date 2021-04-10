المرور: 3 أشياء يجب التزام قائد المركبة بها عند الوصول للإشارة الضوئية

أوضح المرور السعودي، الأشياء التي يجب على قائد المركبة الالتزام بها عند الوصول إلى الإشارة الضوئية.

وذكر المرور –عبر تويتر- أنَّه يجب عند الوصول إلى إشارة ضوئية الالتزام بثلاثة أمور، وهي: عدم تجاوز خط المشاة أو الخط المرسوم عند إضاءة إشارة المرور، باللونين الأحمر أو البرتقالي، ما عدا أماكن الالتفاف المخصصة.

وكذلك الوقوف على مسافة تمكن السائق من رؤية الإشارة الحمراء حين تكون مضاءة، وعند عدم وجود منطقة لسير المشاة أو خط للوقوف.

وأشار المرور إلى أنَّ الملاحظة الثالثة هي التحرك مباشرة عند تحول الضوء إلى الأخضر.

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