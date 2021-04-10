بالفيديو.. القبض على مرتكبي 5 جرائم سرقة ونصب وانتحال صفة رجال الأمن

نجح رجال الأمن، خلال الأيام الماضية، في القبض على عددٍ من الجناة المتورطين في ارتكاب خمسة جرائم متعددة، وذلك بمختلف مناطق المملكة.

وتنوَّعت تلك الجرائم بين النصب وسرقة محتويات السيارات والدهس واستعراض مخدرات انتحال صفة رجال الأمن.

ذكر الأمن العامّ –عبر تويتر- أنَّه تمَّ القبض على المتورطين في ارتكاب الجرائم التالية:

ـ تمَّ القبض على مواطن قام بدهس مقيم أمام أحد المحال التجارية ولاذ بالهرب من الموقع.

ـ تمَّ القبض على مواطن ومقيم من الجنسية السورية، استعرضوا مبالغ مالية وبحوزتهم مواد مخدرة.

ـ تمَّ القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية الباكستانية، انتحلوا صفة رجال أمن، وخططوا للدخول إلى أحد المنازل.

ـ تمَّ القبض على خمسة مواطنين وثلاثة مقيمين من الجنسية المصرية والأردنية، إضافة إلى نازح، مارسوا عمليات النصب والاحتيال على عددٍ من الشركات التجارية وضبط بحوزتهم مليون ومائة وتسعون ألف ريال، و155 جهاز لنقاط البيع، ومجوهرات تزن أكثر من 1000 جرام، وأربعة أسلحة نارية رشاش ومسدس.

ـ تمَّ القبض على مقيم من الجنسية السورية، ارتكب عددًا من الجرائم تمثلت في كسر زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية وأموال.

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