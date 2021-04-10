إغلاق 16 مسجدًا مؤقتًا في 5 مناطق لإصابة مصلين بكورونا

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم السبت، عن إغلاق 16 مسجدًا مؤقتًا في 5 مناطق، بعد ثبوت 16 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنَّ مجموع ما تمّ إغلاقه من مساجد خلال الـ62 يومًا الماضية وصل إلى 542 مسجدًا، تمَّ فتح 519 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.

وأشارت وزارة الشؤون الإسلامية أنَّ هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

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