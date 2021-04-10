878 إصابة بكورونا.. «الصحة» تعلن حالات التعافي والوفيات الجديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 878 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 397636 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنَّه تمَّ تسجيل 578 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 382776 حالة.

كما تم تسجيل 10 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6747 حالة.

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