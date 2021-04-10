رصد 157 مخالفة للإجراءات الاحترازية بقطاعي الاتصالات والبريد

نفذت الفرق الرقابية التابعة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أكثر من 900 جولة تفتيشية خلال شهر مارس الماضي؛ على مقدمي الخدمات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع الخدمات البريدية اللوجستية، للتحقق من الالتزام بالأنظمة والإجراءات الاحترازية.

وأوضحت الهيئة أنَّ الجولات التفتيشية شملت العديد من منافذ البيع وفروع مقدمي الخدمات في عدد من مناطق المملكة، وأسفرت عن رصد عدد 157 مخالفة.

يذكر أنَّ الجولات التفتيشية تأتي في إطار عمل "هيئة الاتصالات" على تعزيز آليات حماية المستخدمين في قطاعي الاتصالات والبريد، إضافة إلى مواكبة الجهود الحكومية المشتركة للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتأكيد على أهمية رفع مستوى الالتزام بالتدابير الاحترازية في جميع الفروع ومنافذ البيع التابعة لمقدمي الخدمات، مؤكدةً استمرارية الجولات التفتيشية من قبل فرقها الرقابية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة تجاه المخالفات المرصودة.

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