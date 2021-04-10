الراصد الحربي: الكتلة الباردة تتجه خلال ساعات إلى مناطق أخرى

أوضح الراصد الجوي سامي عبيد عبد الله الحربي، أنَّ الكتلة الباردة تعمّقت على شمال المملكة، وأنه خلال الـ48 ساعة القادمة ستتجه إلى مناطق أخرى.

وقال الحربي –عبر تويتر- إنَّ طريف سجلت 17 درجة مئوية في الساعة الواحدة من ظهر اليوم السبت، مشيرًا إلى وجود فروق في درجات الحرارة بين شمال المملكة وبين وسط وشرق المملكة، حيث تقترب في الأخيرة من حاجز الـ40 مئوية.

وأضاف الراصد الجوي، أنَّه خلال الـ٤٨ ساعة القادمة، ستعمق الكتلة الباردة أكثر على كثير من مناطق البلاد.

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