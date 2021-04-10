إغلاق 542 مسجدا في 62 يوما بسبب كورونا

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة خمسة مساجد في منطقة عسير، وأربعة مساجد في منطقة مكة المكرمة، وثلاثة مساجد في منطقة الرياض، ومسجدان في منطقتي الحدود الشمالية والشرقية. وأشارت إلى إعادة فتح 17 مسجدا 6 منها بمنطقة الرياض وأربعة في منطقة مكة المكرمة، و2 في منطقتي القصيم وتبوك، ومسجد واحد في المناطق التالية: الباحة ونجران والشرقية، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.
ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، مؤكدة أهمية التعاون في الإبلاغ عن أي تقصير أو تراخ في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالاتصال على مركز خدمات المستفيدين 1933.
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