وزير الداخلية يعتمد خطة العمرة والزيارة خلال رمضان

اعتمد وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للعمرة، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الخطة الأمنية العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام لأداء مناسك العمرة والزيارة خلال شهر رمضان المبارك لـ1442هـ، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة، لمواجهة جائحة « كورونا » في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أوضح ذلك مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، مؤكدا أن ذلك يأتي امتدادا لجهود حكومة خادم الحرمين وولي العهد في توفير كل ما من شأنه المحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

ولفت «الحربي» إلى أن الخطة راعت الجوانب الأمنية والتنظيمية والمرورية والإنسانية، بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الرامية إلى تسخير جميع الإمكانات من أجل تمكين قاصدي الحرمين الشريفين من أداء نسكهم وعباداتهم بأمن وأمان ويسر وطمأنينة.