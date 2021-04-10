وزير الداخلية يعتمد خطة العمرة والزيارة خلال رمضان

أوضح ذلك مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، مؤكدا أن ذلك يأتي امتدادا لجهود حكومة خادم الحرمين وولي العهد في توفير كل ما من شأنه المحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.
ولفت «الحربي» إلى أن الخطة راعت الجوانب الأمنية والتنظيمية والمرورية والإنسانية، بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الرامية إلى تسخير جميع الإمكانات من أجل تمكين قاصدي الحرمين الشريفين من أداء نسكهم وعباداتهم بأمن وأمان ويسر وطمأنينة.
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