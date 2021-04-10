السجن 106 سنوات ومصادرة 465 مليون ريال لعصابة غسل أموال

وانتهت التحقيقات إلى توجيه الإتهام للمذكورين بغسل الأموال وذلك بحيازة ونقل وتحويل أموال غير مشروعة، وصدر حكم المحكمة المختصة المتضمن عقوبة السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليون وثمانون ألف ريال، ومصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال، ومبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت 2 مليون ريال.
وتضمن الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج والتى تجاوزت 465 مليون ريال، ومنع المتهمين السعوديين من السفر وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء العقوبة. وجاري العمل على إعداد إنابة لاسترداد الأموال من الدول المحول لها تلك الأموال.
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