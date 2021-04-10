السعودية اليوم / فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمكة المكرمة ينهي خطته لشهر رمضان المبارك



مكة المكرمة 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واس

أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة الاستعداد لتنفيذ خطته الميدانية والتوعوية لشهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٢ هـ، والتي تعتمد تكثيف العمل الميداني في مدينة مكة المكرمة والمحافظات والمراكز في منطقة مكة المكرمة.

وتهدف الخطة إلى تكثيف حضور فرق الهيئة والتمركز في الأسواق والحدائق والأماكن العامة والشواطئ والمجمعات التجارية والتنبيه لأداء الصلاة جماعة في أوقاتها، وتقديم النصح والتوجيه ومعالجة ما قد يظهر من مخالفات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما يتم نشر المحتوى التوعوي عن فضل شهر الصيام والأعمال الواجبة والمستحبة في شهر رمضان المبارك.

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16:45ت م

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