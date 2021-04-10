

الرياض 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واس

أكدت الصحة أن الحالات النشطة والحرجة لفيروس

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (878) حالة مؤكدة وتعافي(578) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (8113) حالة منها (914) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (397636) حالة كما بلغ عدد حالات التعافي (382776) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(10)حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6747) حالة "يرحمهم الله جميعاً" كما تم إجراء (61640) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

// انتهى //

16:42ت م

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الرياض 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واسأكدت الصحة أن الحالات النشطة والحرجة لفيروس كورونا لاتزال مستمرة في الارتفاع، حاثةً الجميع على التعاون والالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد بإذن الله من انتشار فيروس كورونا.وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (878) حالة مؤكدة وتعافي(578) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (8113) حالة منها (914) حالة حرجة.وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (397636) حالة كما بلغ عدد حالات التعافي (382776) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(10)حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6747) حالة "يرحمهم الله جميعاً" كما تم إجراء (61640) فحصاً مخبرياً.ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).// انتهى //16:42ت م0086

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزارة الصحة : نرصد ارتفاعاً مستمراً في الحالات النشطة والحرجة ونأمل تعاون الجميع والالتزام بالإجراءات الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.